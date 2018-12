Repasá la editorial completa de Eduardo Feinmann:

Editorial.mp3

Estaba leyendo a Pasquín 12 que dice que Patricia Bullrich legalizó el gatillo fácil y la pena de muerte





La pena de muerte está legalizada hace años por culpa de el pasquín ese por parte de lo delincuentes





El gatillo fácil hace mucho tiempo lo tienen los delincuentes en la Argentina, permitidos hace tiempo por medios como Página 12, dirigido por Santamaria.





Ayer se conoció el nuevo reglamento de la policía, que habla del peligro inminente contra usted. Si usted cree que por un robo a un celular la policía va a tirar, es falso. el policía va a intentar reducir al delincuente, no matarlo, a menos que el delincuente saque un arma y tire a matar al policía o a la persona que robó.





Lo dicho por la Ministra no es nuevo, las reglas para el uso de arma de fuego rige desde 1990 cuando la ONU aprobó esas reglas en la Habana, en Cuba.





Quizás pocos lo sepan y los ignorantes de página 12 no estén al tanto.





Es muy fácil maestro, el que roba o mata e intenta huir de la policía, esta va a responder con las mismas balas que den los delincuentes.





A los honestos no nos va a pasar nada, les va a cambiar a los delincuentes y eso está genial.





Pasquines como Pagina 12 y mucha gente no quieren balas de goma, no quieren taser, no quieren cachiporra, no quieren agua, no quieren nada....





Los honestos estamos recontra hartos de los delincuentes.

Cambio el concepto: No estamos del lado de los delincuentes, estamos del lado de la policía