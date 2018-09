-"La situación es normal, los nefastos de siempre incentivaron a los saqueos, no se le dio la entidad que se debería haber dado."



-"Rompen la vidriera del supermercado, aparentemente el dueño y algunos vecinos estaban armados. Cuando llega la policía alertada por el 911 el joven ya estaba en el hospital"



- "La policía se manejó con balas de goma, de hecho hay una persona herida con balas de goma"



-"Luego vino otro grupo donde apareció de todo, la gente estaba preparada"



-"Por otro lado, se dio otro episodio, una custodia de un supermercado llamó a un auxilio porque vino un grupo fuerte. Después en otro punto 20 jóvenes quisieron ir a otr o supermercado que fuimos alertados al 911"



-"El jefe del operativo me decía que no hay con quién dialogar."



-"Hay carencia en nuestra provincia, pero no muere nadie de hambre, tenemos comedores y merenderos que pagamos con Fondos propios porque el Gobierno de Capitancih no nos mandaba dinero"



-"Yo llamé al Gobernador y me comentó que iba a ordenar que fuera la Infantería para reforzar la seguridad. Esto no lo motivo el hambre, sino que hay otra mano"



-"Es una linda ciudad, reconocemos que hay dificultades, pero no hay personas mendigando por la calle. Es una casualidad que todo se dé en distritos gobernados por Cambiemos, a mí el Gobierno nacional pasado no me abrió una puerta y tuve inundaciones."



-"No hubo saqueos, la lamentable muerte de niño corresponde a un episodio previo a la l legada de la policía. Se está investigando"

