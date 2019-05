"Los oficiales que visualizaron las fotos necesitan sí o sí apoyo psicológico"

Comisionado Rojas.mp3







El comisionado Carlos Rojas habló en móvil con Eduardo Feinmann sobre la investigación por la presunta tenencia y distribución de pornografía infantil por parte de un médico del hospital Garrahan.





"Las personas que analizaron las pruebas tuvieron psicólogos a su lado. Yo cuando tengo estos casos y me acuerdo de mis hijos necesito asistencia".



-"A este médico se lo investigó y se analizó el material secuestrado, por eso se produjo la detención. No se lo detuvo antes porque cuesta mucho llegar a los contenidos".



-"Tardamos porque no se puede salir con el dedo acusador".