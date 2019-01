Mariela Magallanes, Diputada de Aragua en Venezuela, habló en Feinmann 910 y dijo que "Hoy en Venezuela los canales y las radios no pasaron la noticia de lo ocurrido ayer. Ante la inmensa mayoría de la movilización se rechazó a Maduro y se reconoció a Juan Guaidó."



Además, afirmó que "Es un gobierno ineficaz, corrupto, implementa un sistema político agotado, no humanista. Estamos viviendo un proceso, en ningún lado de la Constitución decía que se iba a perpetuar y usurpar el Poder, acá no hay separación de poderes. La Asamblea Nacional queda como único poder legitimo reconocido de manera internacional"



"La cúpula militar es la cúpula corrupta que está con Maduro. Guaidó lo que hizo fue un Cabildo abierto, todo lo que decidan los ciudadanos es de carácter vinculante. No hay dos presidentes en Venezuela, hay un usurpador en el poder, y otro que es un presidente de transición como Guaidó", agregó.



Finalmente, dijo que "Los países democráticos se dieron cuenta que Maduro era un peligro para la Región. Los venezolanos que se van lo hacen para salvarse, y los que nos quedamos nos quedamos luchando, con ganas de irnos."