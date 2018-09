"Los precios van a ser como los precios cuidados o más baratos"

-"Nosotros desde que asumió el nuevo Gobierno nunca participamos de precios cuidados, tuvimos una reunión con el presidente y las autoridades, el área de comercio minorista y mayorista; la secretaria de comercio nos invitó a participar"



-"Con el nuevo secretario Ignacio Werner analizamos 30 productos para los super chinos a nivel nacional. Lo que está haciendo ahora la secretaría es trabajar con Agroindustria, con los mayoristas y las distribuidoras para que bajen el precio de góndola al día de hoy en por lo menos un 20-25 por ciento".



-"No se va a llamar Precios Cuidados, sino precios de referencia o precios sensatos, porque Precios Cuidados es de las grandes cadenas."



-"M e gusta precios de referencia, porque precios cuidados ya estaba."



-"Podemos tener los precios más baratos porque hay que generar ventas. Todos deben hacer aportes ante esta crisis. Nuestros superchinos están en los lugares más humildes."



-"Se está normalizando la entrega de productos, el Presidente, y la Secretaria de Comercio están tomando medidas."



-"Desde la semana pasada estamos en contacto con Ignacio Werner"



- Sobre los descuentos de las cadenas de supermercados: "El tema de los descuentos que se hacen con el Banco Provincia? Ah, no, me decis del descuento que viene ya desde el mayorista, la industria."



-"La tarjeta de debito es obligación por ley en los supermercados chinos. La semana pasada tuvimos una reunión en Producción, si no reciben la tarjeta de debito hay que hacer la denuncia."



"Los supermercados chinos no somos cadena."

