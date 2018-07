Jorge Triaca habló en Feinmann 910 y afirmó que "Hubo una conciliación obligatoria dictada en el mes de diciembre, y cuando eso sucede no se pueden tomar medidas gremiales, sino que justamente se apunta a un espacio de diálogo para encontrar soluciones".





Repasá las frases más importantes de la nota:





"Soy un ministro que tiene que hacer respetar los derechos de los trabajadores, hacer cumplir la ley y hacerle entender a los dirigentes que no hay nadie por encima de la ley; eso es lo que algunos no entienden".



-"El Presidente Mauricio Macri nos dio la orden que en Argentina no hay nadie por encima de la ley y no hay espacio para la impunidad y eso defendemos"



-"Hubo una conciliación obligatoria dictada en el mes de diciembre, y cuando eso sucede no se pueden tomar medidas gremiales, sino que justamente se apunta a un espacio de diálogo para encontrar soluciones".



-"Camioneros también violó la conciliación obligatoria hace tan solo un mes atrás, según los inspectores del Ministerio".



-"La sanción es un procedimiento del Ministerio de Trabajo por norma vigente, el gremio de Camioneros ha tenido la oportunidad de hacer su descargo ante las autoridades en dos oportunidades, y no han presentado nada".



-"Los inspectores señalan algo diferente a lo que dice Camioneros, que es que hicieron una asamblea. Los inspectores constataron que incumplieron la conciliación obligatoria. No hay espacio para incumplir la ley"



Odia a los trabajadores?: "Yo vengo de una familia de dirigentes sindicales, la mayoría de los dirigentes cumple con la ley, pero hay algunos que piensan que a través de mecanismos cuasi-mafiosos van a imponer sus conductas al resto, por eso la ley tiene limites."



-"Los trabajadores deben estar tranquilos que vamos a defender sus derechos como marca la ley"



9.22 Amenaza de Pablo M oyano: "Esas actitudes intimidatorias son limites que la sociedad no quiere. Defender a los trabajadores no le permite abusarse de la ley."



-"Nosotros con el sindicato de canillitas avanzamos para que tengan una nueva actividad y no pierdan ingreso por el desarrollo de plataformas sindicales"



-"No sé por qué Moyano habló de desgracia, me siento honrado por Mauricio Macri, estoy feliz"



- Se refiere a su incapacidad?: "No creo que sea así porque él tiene un familiar con discapacidad. No entraré en temas personales"





N71779075.mp3