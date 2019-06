Luis Barrionuevo: "Acá la que manda es Cristina, el otro es un 'pelele'"

Luis Barrionuevo.mp3







Luis Barrionuevo, Secretario General de UTHGRA, habló con Eduardo Feinmann sobre el lanzamiento de la candidatura a Presidente de Roberto Lavagna.





Repasá las frases de la nota





-"Cuando se inicia el trabajo se generan ilusiones, el día de ayer superó las expectativas. Roberto Lavagna ayer definió terminantemente dónde está parado: ni Cristina Fernández ni Mauricio Macri y dijo lo que hará si es presidente".



-"Se mostró el comando de campaña donde funcionarán todas las oficinas. Contentos porque salió todo bien".



-"Todavía no está definido un candidato a Gobernador ni un vicepresidente. No hubo una invitación a los aliados que en estos momentos componen el frente con Lavagna, llámese GEN, socialismo o radicales, fue un acto peronista".



-"Seremos siete u ocho partidos que formen Consenso '19. Respecto a ir con María Eugenia Vidal aún no está claro, por ahora te digo que no. Hay un decreto que anula las colectoras. Fue un tema conversado con Alternativa Federal, no con Lavagna"



-"Ya está enterrado que Lavagna juegue una interna con Alternativa Federal, Lavagna estaba en el Frente Renovador. Por qué se pide que Lavagna vaya a interna, por qué no le piden a Mauricio Macri que abra como pide Martín Lousteau, o a Cristina Fernández con Daniel Scioli"



-"Hoy Lavagna comienza a recorrer el país, para el cierre de alianzas tendrá el candidato a vicepresidente y gobernador"



-"No entiendo la posición de Sergio Massa, no sé lo que va a hacer. Si va al kirchnerismo no tiene lugar, y qué pasará en Alternativa Federal, Miguel Ángel Pichetto tiene cero votos, y ahora ataca a Lavagna. Lavagna nunca estuvo en Alternativa Federal".



-"Juan Manuel Urtubey no sé que hará con su candidatura, nosotros ya estamos trabajando".



-"Alberto Fernández es amigo de Sergio Massa, seguramente le dará un cargo en el gabinete, si Fernández es presidente. No creo que sea presidente porque se robaron todo. Si el kirchnerismo resucitó es por la pésima gestión de Macri. Lavagna nos puede sacar adelante, tiene un equipo fuerte"



-"La que manda es Cristina Fernández, el otro es un pelele, con nueve procesos, juicio oral y amparándose en los fueros. Yo en la última elección no voté ni a Daniel Scioli ni a Mauricio Macri".