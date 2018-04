Luis Barrionuevo: "El PJ fue utilizado por el kirchnerismo para vaciarlo ideológicamente"

-"Lo que hubo es una auditoria, se relevó todo a través de la UBA, un escribano, abogado, todo lo que se hace cuando recibe un Partido desbastado. Uno encontró todo desordenado, el Partido fue utilizado para sacar al Peronismo. Por otro lado, el tema económico, ayer fui al Banco para pagar el sueldo a los empleados y nunca fue el tesorero a registrarse como marca la ley"



-"El relevamiento está en manos de la jueza y hoy tengo que ir a la AFIP para poner en orden todo. Lo que sintetizo es que el Partido fue utilizado para vaciarlo ideologicamente y también económicamente porque lo usaron para hacer Unidad Ciudadana. Creyeron la impunidad era para siempre"



-"Yo no tengo nada con el Gobierno, con tiempo lo verán. A Durán Barb a y Marcos Peña les molestó mi designación, ellos quería que siga Gioja y Cristina Fernandez. Vamos a tener un PJ que crecerá, pondremos en funcionamiento la rama femenina y los juveniles."



-"A Cristina Fernández le pasa como a Carlos Menem tiene un 70 por ciento de imagen negativa, Mauricio Macri tiene un 60 por ciento en contra, yo creo que tenemos posibilidades y hay candidatos"



-"Yo pongo la estructura al servicio de los candidatos, tenes la generación de Sergio Massa, Urutubey y la generación de Juan Manuel De la Sota. La mayoría de los Gobernadores están por su reelección"



-"Este Gobierno roba pero hace, eso es lo que dice la gente. Hay muchos funcionarios con causas judiciales. Ministros de este Gobierno nos dicen sin pudor que tienen la plata afuera. A este Gobierno le falta gestión, es un gobierno recaudador. Ellos sab&iac ute;an como estaba el país, basta de la herencia, la imagen del Presidente está en decadencia"



-"Este Gobierno no cambió, siguen los aprietes, los escándalos en el Congreso."



- Audio de Rogelio Frigerio: "Hay varios que han fundado Cambiemos y se fueron, Alfonso Prat Gay, Carlos Melconian y se fueron. Emilio Monzó fue militante del peronismo en la provincia de Buenos Aires, a él lo desplazaron de la mesa chica."



-"Julio Cobos fue vicepresidente de Cristina Fernández, el Radicalismo se siente utilizado por Mauricio Macri, ahí se vienen los problemas."



-"El Gobierno que cumpla lo que corresponde, que gobierne, nosotros tenemos que ser una alternativa para el 2019."



Tarifas: "Hoy hay sesiones especiales, cuando vino el primer tarifazo yo se lo dije a Mauricio Macri y dijo que como estaba atrasado se venía sin anes tesia. Lo que tenes que ver es si el trabajador tiene dinero, la paritaria debe ser justa, hay mucha diferencia, los precios son altos y ni hablar medicamentos. La gente no tiene plata, o comemos o pagamos los impuestos. Esto pasa hoy"



-"La gente no está bien, por eso no le interesa las obras. El Gobierno no ve esto, y es porque los que están en el Gobierno no sienten el hambre ni la necesidad"





barrionuevo.mp3