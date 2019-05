Luis Barrionuevo: "Los del Gobierno son ladrones de guante blanco"

-"Tenemos muchos problemas en el país, los gastronómicos estamos en problemas. Todo lo que tiene que ver con el costo de alquiler, luz, gas se hace imposible subsistir en los negocios. Aún no puede cerrar la paritaria del 2018 con los empresarios".



-"Esto trae aparejado la recaudación con la salud de todos los trabajadores".



- Sobre el acuerdo de Mauricio Macri: "Perón decía, armen comisiones si no quieren hacer nada. Es una broma, cuándo van a terminar de conversar?, llamaron a la CGT, gobernadores, dirigentes. Se quieren plantear reformas laborales cuando tenes despidos, suspensiones, cierres".



-"Se acordó tarde el Presidente Mauricio Macri, cuando le hemos dicho en su momento, nosotros lo ayudamos y acompa ñamos desde el comienzo, pero él siguió con la temática de hacer lo que quería Marcos Peña y Durán Barba. Se encerró hasta con Cambiemos"



-"Este pedido es un entretenimiento, ni sirve como estrategia electoral, ya está tercero Cambiemos. Es para la gilada".



-"No sé quién dijo que soy pianta votos, no creo que lo hayan dicho. Yo represento una organización sindical con 400 mil trabajadores, y es uno de los principales gremios del país. No sé quién le recomienda a Roberto Lavagna, que tiene sus conocimientos"



-"Hay muchos que quieren estar cerca de Roberto Lavagna porque será presidente. Estuvimos peleando para nunca más el kirchnerismo, la gente votó a Cambiemos, y ahora convoca a la jefa de la corrupción, que respeto hay para los votantes?".