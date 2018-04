Luis Caputo: "Si ves el papelito, no hay agresión."

- Papelito a Cerruti: "Era el final de las declaraciones, ya había hablado con José Mayans que era la pregunta de Gioja y alguna más, pero lo mandé con buena intención. Ella había dicho que había pasado las empresas a mi hija, por eso le mandé el mensaje. Jamás espere esa reacción, le pedí disculpas. Reaccioné más como padre que como Ministro, pero no había mala intención. Si ves el papelito no hay agresión."





-"Yo estaba ofendido por algo que Cerruti dijoo en Intratables."



Luis Caputo, Ministro de Finanzas: "Axis era una sociedad de fondos que cuando entré en la función pública me desprendí. Ella dice que se la pasé a mi hija. Uno de este lado aguanta y en algún punto somos humanos. Todos los días hablan de cosas que el juez desestimó hace meses. A uno le puede pasar que pierde la paciencia"



-"No tengo ninguna empresa off shore, tengo todo claro en la AFIP. Yo contesté todas las preguntas y presenté las pruebas. Contesté casi 5 horas. José Mayans fue un verdadero señor, ya habíamos arreglado que no hablará nadie más. Yo le dije esto es un show, creo que quedaba Felipe Solá"





-"Las empresas que tuve están declaradas, por otro lado las off shore se usan en todo el mundo. Yo era administrador de los fondos. De Axis era dueño"



-"Yo tengo el 95 por ciento de mi dinero acá, cobré una herencia de mi padre afuera que está en el exterior."



-"Es incorrecto que mentí en mi declaración jurada. Yo fui la persona que alertó la bomba del dólar futuro. Cuando vi la manipulación que iba a hacer el Banco Central vendí todo."



-"Yo le advertí la situación a Prat Gay, que luego hicimos una denuncia penal junto con Gil Lavedra, que firmaron Federico Pinedo y Negri, eso sirvió para que el Banco Central no venda dólares y ahorre"



- Financiamiento externo: "Yo no creo que se corte el financiamiento el tema es que suban las tasas, mientras cumplamos nuestras metas fiscales no tendremos problemas."



-"Yo me encargo de tratar que vuelva el crédito para todos, no sólo para el país, es para que se desarrolle el Mercado Hipotecario."



-"Nosotros conseguimos el financiamiento que se necesita pero debemos llegar a un equilibrio fiscal. El financiamiento es el reflejo del déficit."



- Dicen que es muy inteligente, no se arrepiente de estar en la función pública: "No, no me arrepiento porqu e es tanto el beneficio que te genera hacer algo por el país. Ayer Axel Kicillof dijo que no conoce a nadie del sistema financiero, por eso nos fue así, es la ignorancia. Kicillof creía que podía privatizar YPF y salió más caro."





