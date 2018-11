Luis Malvido "No tenemos ninguna intención privatizar Aerolíneas Argentina"

Luis Malvido, Presidente de Aerolíneas Argentinas, habló en Feinmann 910 y afirmó que "Estamos trabajando fuerte para normalizar la situación, tenemos 12 mil pasajeros de ayer, la gente de Aerolíneas trabaja para no fallar en nada"



Sobre lo sucedido, dijo que "Ayer fue una vergüenza, un grupo de personas que toma de rehenes a los propios empleados, la gente está comprometida con la empresa, pero saben el poder de los gremialistas"



"Perjudicaron a la gente que no viajó y a la compañía, porque no vamos a ser elegidos por los argentinos. Sin duda hay sanciones para todos. Los sindicalistas tienen inmunidad.", agregó.



"Ellos tuvieron un aumento del 34 por ciento, lo pilotos llegaron al 40% y pocos argentinos tuvieron esa paritaria. La discusión es respecto al mes de septiembre", dijo sobre las paritarias.



Acerca de la causa del paro, contó que "Alegaron que no se pagó el sueldo, formaron una asamblea que pudo haber durado una o dos horas. Nosotros pagamos lo que corresponde y no teníamos dinero para pagar los sueldos."



Al ser preguntado sobre el sueldo de los empleados de la compañía, dijo que "Un piloto es un personal calificado que de él dependen muchas vidas, gana entre $220.000 y $400.00. Un personal de mostrador gana $51.000 y un mecánico $31.000"



Sobre los rumores de una posible privatización, afirmó que "Por lo que he escuchado por el Ministro de Transporte y Mauricio Macri no tenemos ninguna intención privatizar Aerolíneas Argentina. Mi trabajo es que la compañía cumpla los objetivos. Esta compañía es del Estado y tiene que seguir siéndolo de manera eficiente"



Preoupado por el G20, dijo que "No descarto que sigan tomando medidas de fuerza durante el G-20. Hemos tomado medidas para proteger a los mandatarios internacionales, de hecho la actividad será nula en el Aeropuerto. No veo vocación de los gremialistas de sentarse a negociar"



"Acá no se trata sólo del 6 por ciento, sino también es que la empresa sea rentable. Yo los invité a hacer una empresa sostenible. El tráfico aéreo en Argentina es muy superior a lo que era hace 3 años, y Aerolíneas Argentina sigue ganando, pero debemos ser eficientes. No podemos seguir ganando pasajeros a costa un 95% que no toma aviones", sentenció.