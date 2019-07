Luis Otero: "No me arrepiento de meterme en la política, es el momento"

-"Militantes kirchneristas vinieron a insultar en un acto de inauguración de un local en Dock Sud, querían que nos vayamos. Nosotros no podemos estar en un barrio de Avellaneda, por suerte algunas personas se quedaron y fortaleció los ánimos de la mayoría"



-"No se respondió a la provocación, me insultaban a mí, a la Gobernadora María Eugenia Vidal, a Mauricio Macri, me decían que yo era empleado de Magnetto"



-"Alberto Medaglia fue el que me increpó, me dio pena porque es un referente político que se prende estas cosas. No te puedo afirmar si responde de Jorge Ferraresi, quien es un líder que maneja con mano firme su espacio"



-"Yo no salí de un termo, vivo en Avellaneda desde siempre, trabajé socialmente desde hace tiempo. No me arrepiento de meterme en la política, es el momento, no se puede dejar la política para estos personajes"