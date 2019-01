Luis Palma Cané: "El gradualismo es una idea utópica"

El economista Luis Palma Cané habló en Feinmann 910 y dijo que "Diciembre dará 2.5 por ciento, y la inflación anual será casi de 50 por ciento, el año más alto desde el '91. Lo único positivo es que en el último trimestre hubo una desaceleración, estamos dentro de los cinco países con más inflación, es insostenible"



Además, dijo que "No hay crecimiento, hay incertidumbre, yo no haría una inversión en la Argentina. Si bien es muy malo no debe sorprender el nivel de inflación. Con una devaluación, el ajuste de tarifas pensar que la inflación sería menor era una utopía."



"Estamos mejor en el panorama monetario porque no se emite más y se persigue el déficit fiscal cero", agregó.



Sobre el pecado capital de la economía, dijo que "Si hubo un error madre fue no haber bajado el déficit fiscal como lo hacen ahora, es una idea utópica el gradualismo. No podías tener brotes verdes con un programa gradual. Hoy estamos en el camino pero se perdieron tres años."



Hablando sobre lo que debería hacer la economía, dijo que "Lo que tenemos que ver es cómo se bajan los gastos porque no pueden subir más impuestos, subieron la presión impositiva 16 puntos."



"Las cosas no deben confundir, que el dolar esté estable, no significa que quede en este valor.", finalizó.