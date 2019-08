Luis Secco, sobre la conferencia de Lacunza: "No hubo anuncios"

N87025290.mp3



El economista Luis Secco criticó, en diálogo con Eduardo Feinmann, la esperada conferencia de prensa de Hernán Lacunza





¿Decepción? "Se creó la expectativa de que se iba a anunciar algo, y no se anunció nada. A esta altura uno se queda tranquilo porque no anunciaron nada malo, pero generaron falsas expectativas y no es bueno"





Su reflexión: "Estamos de nuevo en una etapa de crisis de credibilidad"





Proyección para las elecciones: "Es muy difícil dar vuelta la elección en todo sentido. Por el resultado de las PASO y por las repercusiones de la situación económica"