Manuel Adorni: "Está claro que no se puede dejar de pagar la deuda"

-"Habría que ver a qué se refiere Lagarde con que la negociación del FMI está dando sus frutos, la inflación se desaceleró, hay tranquilidad en el dólar, pero no sé a qué más se refiere. El dolar está planchado porque el Gobierno así lo dijo, la inflación está tranquila, pero se congelaron las tarifas, los precios y se perdieron 280 mil puestos de trabajo, habría que ver cuál es la lectura de Lagarde. Además de ser un año de elecciones y un 2020 con necesidades financieras que pueden hacer que todo esto que le parece fabuloso muestren el desastre y la inconsistencia"



-"El Fondo se ha juntado con todas las partes, Roberto Lavagna, Alberto Fernández y también el Gobierno. Es claro que no se puede dejar de pagar la deuda, pero tampoco podremos hacerlo"



-"La Oposición lo que va a negociar son las condiciones. Dentro de un contexto delicado, la mitad de los chicos son pobres, no generas empleo, no tenes inversión, no creces"



-"Las empresas dependen del tipo de cambio, de la energía y la mano de obra. La energía y el tipo de cambio estará controlado, lo que las empresas deben resolver son los salarios, que no le ganan a la inflación. Supongo que no se destruirá empleo"



-"Si miro del otro lado, tengo un año electoral, sin seguridad jurídica, no gano dinero. Yo si tengo plata no pongo una empresa. Para mí veremos un estancamiento".