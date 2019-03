Marcelo Dalessandro: El robo a Sergio Massa es gravísimo y hay que investigarlo como corresponde

Marcelo D'alessandro, Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló en Feinmann 910 y dijo que "El robo a Sergio Massa es gravísimo; no se puede descartar nada y hay que investigarlo de la manera que corresponde".



Además, dijo que "Estoy informando constantemente a Sergio sobre los avances que hay, pero por la gravedad del tema, aventurar una definición sería arriesgado de mi parte; no podemos descartar nada: entraron a oficinas de un referente político muy conocido, candidato a presidente, hay que investigar con la rigurosidad del caso."



"Se han levantado huellas, tenemos reconocimiento facial en las cámaras, pero no podemos adelantar nada", finalizó.