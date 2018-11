Marcelo Dalessandro: Hubo una falla y la responsabilidad del operativo era nuestro

Marcelo D'alessandro, Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, habló en Feinmann 910 y dijo que "No se evaluó la renuncia de ningún funcionario ni el desplazamiento de ningún oficial a cargo del operativo; esto no quiere decir que no se investigue cuál fue la falla que llevó a que el micro pasara por ese lugar, la gente no decía estar ahí, falló el control y por eso iniciamos el sumario correspondiente".



Sobre la primera final, afirmó que "La otra vez manejamos mucha gente en Boca Juniors y no hubo inconvenientes. En ese lugar del micro falló un frente, hizo que la gente se ubique ahí y lo que se conoce."



Acerca del operativo de seguridad que debía proteger al micro de Boca, dijo que "La policía de la Ciudad cada vez que hace un operativo abre un sumario, en este caso el operativo fue coordinado con otras fuerzas, pero responsabilidad de la coordinación de esto es nuestra y ahora tenemos que ver quién es el responsable de lo que pasó con el micro de Boca. Ahí no debía haber simpatizantes, ni hinchas"



"Uno de los frentes debía contener que no haya hinchas de River Plate y no se hizo. El GAM trajo el micro hasta la cancha, el error no fue de ellos. La responsabilidad del operativo es nuestro, después labraremos los informes, la realidad es que hubo una falla.", agregó.



Sobre si hay detenidos, aseveró que "No hay detenidos, después tenemos la causa de los allanamientos de los barras de River Plate, las entradas legales encontradas, se le facilitó entradas a los barras. Hay convivencia entre los barras y directivos de River Plate."



Sobre el papelón del Estado Nacional y porteño, dijo que "Nosotros queremos romper este tipo de negocios, acabamos de meter presa a la mamá de un nene que le puso un cinturón de bengala a su hijo."



"Desde que nosotros asumimos la renuncia está a disposición del Jefe de Gobierno porteño.", finalizó.