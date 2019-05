Marceo Dalessandro: Vamos a garantizar que quien quiera trabajar, que trabaje

- "Lamentablemente tenemos que vivir hechos repetidos en la historia argentina, porque algunos sectores no entienden que la violencia no es el camino: en tres hechos diferentes, en La Boca, Parque Patricios y Lugano, se detuvo a tres vehículos y a doce personas, se secuestraron bidones de nafta, facas, un arma calibre 22, fierros: a uno fue en flagrancia, cuando rompió los colectivos de un micro, tratando de intimidar a un propio compañero para que no trabaje".



- "La Policía de la Ciudad actuó de forma rápida y la tipificación del delito es intimidación pública; estamos conformes con cómo la Justicia ha tipificado el delito".



-"Hay un comando unificado por el ministerio de Seguridad de la Nación para garantizar que aquel que quiera trabajar pueda hacerlo. No vamos a permitir bloqueos".



-"CTA, Camioneros y Bancaria solicitaron el permiso para el acto y la movilización que fue permitido, los hechos de violencia son una interna sindical de UTA. Más del 80 por ciento de las líneas de colectivo funcionan".