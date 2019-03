Marco Lavagna: "El Gobierno necesita cambiar la lógica de su política económica"

Marco Lavagna.mp3







Marco Lavagna, Diputado Nacional por el Frente Renovador, habló en Feinmann 910 y le respondió a Nicolás Dujovne diciendo que "Cada vez que lo escucho a Dujovne pone una metáfora nueva, primero el túnel, luego brotes verdes, turbulencia, tormenta, pantano y ahora rafting... es hora de trabajar y dejarse de metáforas: el Gobierno necesita cambiar la lógica de su política económica".



Además, afirmó que "Se deben dar cuenta que no está funcionando y que el segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya está también caído, porque le ponen parches permanentemente, como la intervención en el mercado cambiario y la ampliación para el gasto social. No es el camino, hay que hacer un giro en la política económica de 180 grados".



"Nicolás Dujovne debería preguntarle a la gente cómo está; si está mejor o no está mejor, este mes va a haber cerca de 3.5 por ciento de inflación otra vez; hay que hacer menos versos, menos frases lindas y empezar a solucionar los temas", agregó.



Acerca de la crítica de Dujovne a su padre, dijo que "Yo a él le diría cómo está yendo su política económica?, lo mismo hablemos con la gente, preguntemos cómo estaba. Lo que debemos entender es que Argentina está en crisis, que no viene de afuera, sino de los problemas que tenemos nosotros"



"Debemos dejar de tomar recetas que vienen de afuera y no significa cortar relación, no hay que ir a default. La economía Argentina tiene que empezar a crecer, no se tiene que hablar de ajuste", dijo.



-"Para mí hay que cambiar la lógica, basta de pensar en el ajuste, si se piensa con el crecimiento es diferente. Se debe hacer un acuerdo social, la crisis es menor que la del 2001, pero se deben lograr consensos, hay que implementar un buen plan inflacionario, poner foco en inversión, consumo, sacar las leliq".



Sobre la posibilidad de que el padre sea electo, dijo que "Veremos si mi padre es el próximo Presidente, las candidaturas se verán más adelante, se deben lograr consensos"



"Los candidatos firmes son Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urutbey y Sergio Massa. La lógica no tiene que ser juntémonos para sacar a Mauricio Macri, sino pensemos en sacar a la Argentina", finalizó.