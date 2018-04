Marcos Lico: "El rol del Comité Olímpico en esta denuncia es clave."

-"Yo estuve alejado del deporte, este tema era un secreto a voces y nunca fue claro. Los que estábamos presentes vivimos un momento muy triste cuando esta persona se quiebra y cuenta lo que pasó. Yo creo que el damnificado logró contarlo en una reunión de pares que dieron su pensamiento"



-"El mundo de Gimnasia es muy chico, acá se juntó un perverso con poder. Durante los '80 y '90 este personaje fue entrenador en un Club de la Ciudad, con cargo en la Confederación Argentina de Gimnasia, fue entrenador de la selección, estuvo en la Federación Metropolitana de gimnasia."



-"Este personaje tuvo dos temas los abusos y después que fue inteligente para posesionarse en puestos de poder, esa combinación fue muy dañina. Esta persona podía cambiar normas para que estés o no en un campeonato."



-"Díaz Bancallari se perpetuo hasta que falleció en la Confederación Argentina de Gimnasia. Todos los que están en la Confederación y en la Federación Metropolitana hace años que están. Para mí los altos cargos no podían no saberlo."



-"No todos los abusados fueron gimnastas de élite."



-"El rol del Comité Olímpico en esta denuncia es clave."



-"Siempre tratan con los más vulnerables."



-"Nosotros queríamos que se aparte del trabajo con chicos, que no esté más como coordinador de los juegos de la Juventud. Está apartado, la reunión donde el atleta se quiebra fue a mitad del año pasado."



-"Los chicos son menos a compañados que las mujeres por los padres. Esperemos que esto sirva para que no pase más en el deporte."

Escuchá el audio de la nota

Lico.mp3