Marcos Peña: "Estamos trabajando para una inflación del 15 por ciento"

"No se analiza vetar si se aprueba la despenzalición del aborto, además ni se debatió. Nuestra idea es que trabaje el Congreso tranquilo y se construya un consenso positivo. No puedo analizar nada de ante mano, si el espíritu es que haya debate no hablamos de vetar"



-"No sé si se debe hacer una consulta popular, hay muchos proyectos y aristas del debate"



-"Hay que analizar todas las alternativas para prevenir los embarazos no deseados, hay una cuestión ética y de creencia y otra es lo que está en la ley"



- "Es una persona altísimamente capacitada y que tiene mucho para aportar en la AFIP; consideramos que es el más idóneo para ese cargo. No encuentro contrasentido ético"



-"No se le pidió traer el dinero a la Argentina cuando se le dijo que tome el cargo, se le pidió que sea honesto en su cargo y viene haciéndolo bien, que trabaje competentemente para solucionar los problemas de los argentinos".



-"Estamos trabajando para una inflación del 15 por ciento. La meta de inflación no es un pronóstico; es una orientación de la velocidad de la baja."



-"La flotación cambiaria es uno de los pilares del proceso para crecer, lo importante es que hay respaldo del Banco Central. El dólar no es una variable de crisis en la Argentina. El Banco Central tiene al tar ea de cuidar la moneda, cuando lo vea necesario intervendrá. Es sano para la economía que tenga flotación"



- Sobre los casos de Jorge Triaca, Luis Caputo, Cuccioli: "No son casos de corrupción, en el caso de Caputo no hay nada raro, en el caso de Arribas no hay nada raro, en el caso de Cuccioli no hay nada raro, en el caso de Triaca se aclaró rápidamente y pidió disculpas por lo que fue un error".



- Educación: "El gran problema que tenemos es la paridad educativa, lo económico lo resuelve cada provincia el tema es que hay inversión y la calidad educativa no mejora."



- Cantos contra Mauricio Macri: "Los cantos son una cuestión propia del fútbol y hay que llevarlo con tranquilidad. Lo importante es que hay independencia para que cualquier persona diga lo que quiera. "









