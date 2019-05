Marcos Peña: "Hay una intencionalidad política de que Cristina no vaya a juicio"

Marcos Peña.mp3







Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, habló con Eduardo Feinmann sobre el dictamen de la Corte Suprema de Justicia y afirmó que "no hay más lugar para la impunidad"





Repasá las frases de la nota





- "Esta resolución genera mucha bronca en la sociedad porque hay una demanda de que se haga justicia"





- "Cuando se dilata la justicia y se empieza a empantanar el proceso, debilita la credibilidad el proceso judicial"





- "Tiene que haber justicia y tiene que ser en tiempo y forma"





- "Esta es una causa sensible por que es la ex Presidenta y porque se han probado que se han desviado 45 mil millones de pesos que iban a obras públicas"





- "Ellos creen que la justicia tiene que ser militante, que sea parte de una cuestión de poder. Mientras nosotros tenemos que defender a que a justicia sea independiente"





- "Al final del día en la grieta se defienden valores, la constitución, la impunidad, se defiende si la plata que fue robada que vuelva a la gente"





- "No hay más lugar para la impunidad, no hay más lugar para el 'me llevo todo' y tiene que haber un mensaje a qué país queremos"





- "Hay una intencionalidad política de que Cristina no vaya a juicio"





- "El kirchnerismo queda aislados porque los demás sectores defienden otros valores"





- "Leí fragmentos del libro de Cristina. Ella habla de la manipulación perversa de que quiere confundir"





- "El caos del que habla es que no haya más impunidad, no haya más narcotráfico. Quizás eso sea para ella caótico"





- "Nosotros no le dimos la Orden de San Martín a Maduro, fueron ellos"





- "Ahora estamos terminando las obras con un 40% menos de costo y eso es transparencia"





- "Estamos seguros que el trabajo que se sigue haciendo veamos un número de inflación más bajo que marzo"





- "Está absolutamente confirmado el Presidente en representar esta vocación del cambio"





- "Mauricio es una persona que lleva la bandera hoy y otros la van a llevar después; pero está convencido en ser el representante"





- "Cuando uno conduce una fuerza política nueva como esta, está atento a cuidar los descuidos de personas que se pueden sentir no apoyadas o no escuchadas"





- "Siempre pueden haber situaciones que por el descuido de la agenda se puede percibir eso"





- "No creemos en la política infalible y autoritaria que se la sabe todo. Cambiemos siempre tuvo ese rico debate interno entre quienes querían algo más pragmático y la ampliación"





- "Los votantes que querían un cambio unieron a Cambiemos"





- "Es un error absoluto interpretar nacionalmente las elecciones provinciales"





- "Si hubieran sido unas elecciones unificadas, hubieran sido debates más nacionales"





- "Los paros no contribuyen en solucionar los problemas de los trabajadores, siempre apostamos al diálogo"





- "Lo que tenga que ver con la agenda política la vamos a dirimir en las elecciones"





- "El compañero de fórmula lo va a decidir el Presidente más sobre el final. Están abiertas todas las posibilidades"





- "Yo seguiré acompañando al Presidente donde él me pida"