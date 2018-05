marcos peña.mp3



- Cotización del dólar: "Estamos en un momento del mundo donde hay movimiento en el tipo de cambio, nosotros tenemos un tipo de cambio flotante entonces pasa esto. Lo importante es que tenemos un Banco Central con recursos, herramientas que trabaja en cuidar las metas de inflación, que es el primer mandato. No hay motivos de intranquilidad, sólo estar atentos"-"El Banco Central tiene las herramientas y nuestro apoyo para manejar estas situaciones del Mercado, lo hace con las tasas, y venta de reservas. Además ratifica las metas de inflación de 15 por ciento este año, 10 el siguiente."-"Las tasas las toma el Banco Central."-"La situación Argentina es compleja pero se ve un rumbo de trans formación y cambio, los argentinos tenemos que seguir ordenando todo para crecer, bajar impuestos. El Mundo confía en nosotros, pero debemos hacer las cosas bien para fortalecernos."- Tarifas: "El dictamen de la Oposición es inviable e irresponsable en términos fiscales, si sale terminará siendo vetado. Esa demagogia pondrá en peligro al país. Nosotros hemos hablado con gobernadores, como Urtubey, Manzur, Schiaretti. Si ellos avanzan me sorprendería mucho. Este no es un tema Parlamentario como dijo el Comité de Energía."-"Los gobernadores peronistas que quieren tener un rol importante deben decirlo, esperamos que asuman el liderazgo. Hay sectores que no tienen nada que perder y quieren desestabilizar"-"Nosotros ya nos hemos movido en el tema de las tarifas, recuerde el fallo de la Corte. Hay un presupuesto votado que no se puede correr. Estam os abiertos a buscar el camino, pero no mintiendo a la gente. El camino nunca es para atrás"- Respaldo de los empresarios: "Es positivo que los empresarios tomen un rol importante, se está generando empleo, empresas que quieren invertir en la Argentina, vemos que la economía se pone en funcionamiento y el país sale adelante."-"Claramente puede haber turbulencias, pero tenemos un buen piloto y un avión en condiciones."