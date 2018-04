Margarita Stolbizer: "Ganan licitaciones millonarias y no tienen empleados"

-"Es un día de reflexión, uno debe trabajar para mejorar la situación. En el ámbito del trabajo es dónde hay más desigualdad, además tienen más dificultad para estar en lugares de decisión."



-"La discriminación y la desigualdad existen en todos lados. El financiamiento de las campañas también genera diferencias, a los hombres le ponen más dinero."



- Denuncia contra una consultora que pertenece a funcionarios de Cambiemos: "No hago la denuncia contra la consultora, sólo presenté irregularidades y la Justicia decide quién comete el delito, da la licitación"



-"Este Gobierno contrata consultoras privadas para cosas que pueden hacer con los empleados públicos, se hicieron 24 encargos, uno me pareció muy raro. El Ministerio de Modernización contrata una consultora para hacer un seguimiento de la evolución de los proyectos del Ministerio, pero lo raro es que esta empresa que cobra millones no tiene un empleado"



-"Los socios son funcionarios públicos, es una violación de la ley, uno es Peredo, que dicen que no es titular de Nación fideicomiso. Este señor estuvo con Daniel Scioli en Lotería y en Codere con los Bingos."



-"El otro es funcionario del Ministerio de Justicia, aunque dicen que no está más en la sociedad. El otro es un funcionario del CONICET y tiene un cargo en la Universidad Austral. Ganan licitaciones millonarias y no tienen empleados"









