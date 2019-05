Mariano Federici: "Es deber de los jueces cuidar que las defensas no impidan los procesos judiciales con chicanas"

-"Hubo una sensación de riesgo con respecto al comienzo del juicio por la obra publica, que por suerte no se materializó e iniciará el 21 de mayo".



-"Nosotros hicimos una presentación, como el fiscal y la Oficina Anti Corrupción, para recordarle al tribunal que no se debe suspender el juicio, además recordamos los compromisos internacionales que tienen firmados Argentina, que pide que los juicios no se dilaten"



-"Es deber de los jueces cuidar que las defensas no impidan o atrasen los procesos judiciales con estas famosas chicanas a las que estamos acostumbrados".



-"En este juicio tenemos a un detenido, Carlos Kirchner; también es en favor del derecho del imputado de defenderse que el juicio se lleve adelante con la m ayor celeridad posible".



-"La UIF se presenta como querellante de la causa, maniobras de la obra publica, lo concreto fue el hallazgo de las maniobras que tenía el primo del ex presidente".



- Sobre si hay pruebas suficientes: "Las pruebas están solidas, los fiscales hicieron un gran trabajo por eso la UIF permitió que se eleve a juicio oral, en el caso de la ruta de dinero K nos opusimos a que eleve la causa a juicio porque estaba incompleta".



- Sobre las nulidades que dice la Corte: "Es una señal de alerta, se está presentando una situación que nunca se presentó. La Corte está opinando sobre un recurso de queja antes de una sentencia definitiva".



-"No sé por qué la Corte espero hasta ahora para pedir el expediente. Nosotros no estamos para debatir con la Corte Suprema, sino para asegurar que el debate se haga de acuerdo a l o pautado".



-"Lo que el tribunal solicitó es un examen del patrón de la conducta delictiva, con las cinco causas se comprueba. Es una chicana de la defensa para dilatar el juicio".



- "Creemos que la Corte debe rechazar el recurso de queja".



-"Nuestra unidad tiene competencia en el delito de lavado de activos. Todo este juicio tiene incidencia en el déficit fiscal, hay que combatir la corrupción".