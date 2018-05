Mariel Fornoni: "Más del 45 por ciento de la gente dice que no le cree a los funcionarios"

"Más del 45 por ciento de la gente dice que no le cree a los funcionarios"

Mariel Fornoni, Directora de Management&Fit: "Nosotros hacemos un monitoreo mensual, este mes tuvo que ver con la cuestión económica. La inseguridad siempre está como preocupación, pero las tarifas, la inflación están encabezando las preocupaciones de la gente, de los que votaron y los no que votaron a Macri"



-"El 54 por ciento de la gente cree que estará peor, en octubre pasado estábamos en un 34 por ciento. La valoración de la situación se mantenía anclada en las expectativas. Hoy tenemos un 54 por ciento de gente que piensa que las cosas estarán peor. El 55 por ciento de la gente cree que la inflación ser&aacut e; mayor. Más del 50 por ciento de la gente tiene una mirada negativa"



-"Más del 45 por ciento de la gente dice que no le cree a los funcionarios, ahí el Gobierno debería tratar de renovar las expectativas."



-"Hay un 54 por ciento de desaprobación a la gestión de Mauricio Macri. En el núcleo duro de votantes de Macri hay un 54 por ciento que aprueba la gestión y un 35 que no."



-"La opinión publica es muy volátil. El dólar es importante para la población."



-"Es diferente lo que pasó en la crisis del Campo."





mariel fornoni.mp3