Martín Lousteau: "Ir al Fondo es señal de debilidad"

-"Siempre ir al FMI es una muestra de debilidad, no es la primera vez, tenemos una fragilidad estructural. El diagnostico debe ser mejor, un consenso político que se ve, lo vimos ayer en la reunión de Mauricio Macri con los gobernadores, el 70 por ciento del arco político quiere contribuir. La contribución no es acordar con todos, sino dar un pensamiento diferente, una mejor interpretación y una respuesta. La realidad es compleja, podemos aportar perspectiva, y entre todos lo entenderemos mejor"



-"La gente se asusta porque los problemas de hoy ya los vivió. Yo creo que el Gobierno heredó algo complicado, precios atrasados, tarifas, déficit fiscal y la falta de crecimiento. Cualquier vértice generaba problemas. La coordinación de programa ec onómico es importante, hay un problema de diseño del equipo económico, y por otro lado, se debe hacer un abordaje más integral"



-"Cómo se aborde el tema va a ser como nos vaya, ir al Fondo es señal de debilidad. Es importante tener un dialogo previo y tener en claro que se puede ofrecer al Fondo en la negociación."



-"Hace diez días hablé con Mauricio Macri, le trasmití mi opinión sobre los temas, con respeto y sinceridad. Me dijo cosas que me permite ver como lo ve él"



-"Todos los pactos se basan en limites y el costo que pagas es porque construis algo mejor. Para mí los actores políticos tienen que tener más dialogo"