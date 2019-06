Martín Lousteau: "Lo que ha desordenado la economía es el populismo y ahí no tenemos que volver"

-"Yo veo una economía que está atravesando todo lo último que ocurrió en el Gobierno kirchnerista, para mí este Gobierno heredó una economía dificil de solucionar, más algunos errores del gobierno para lidiar con esa situación"



-"El país tiene problemas hace mucho tiempo y cada tanto se detonan en una corrida cambiaria, como la que ocurrió el año pasado y de la que estamos viviendo los coletazos".



-"El Gobierno pudo negociar otra relación con el FMI, que permitió que el Banco Central pueda interceder en el mercado cambiario, nos permite ver un dólar más calmado... la inflación siempre viene del déficit, pero en Argentina el hecho que el tipo de cambio esté calmo hace que la inflación tienda a no acelerarse y a que puedan bajar las tasas de interés"



-"Yo creo que al Programa actual del Fondo llegaste de algo que no preveías. Un funcionario me dijo nosotros teníamos que cruzar el río que nos dejó el Kirchnerismo, creíamos que era una zona baja y terminamos en un rápido, donde te golpeas y tragas agua. El Populismo desordeno la economía Argentina, no debemos volver"



-"Primero hay que ganar las elecciones y con más fortaleza hay que ver el programa que necesita Argentina para crecer y discutir con el Fondo, yo lo vi cuando Roberto Lavagna era Ministro de Economía"



-"Argentina no va a crecer en este mandato, hace 12 años que no crece Argentina. Hay que diagnosticar bien como crecer. Para los agentes financieros no es lo mismo el descontrol anterior que e ste Gobierno, se asustan con la vuelta del kircherismo, por eso sube el dólar. Cristina Fernández y todo su entorno asusta".



-"Los Mercados igual vieron bien cierta moderación con la vicepresidencia de Cristina Fernández, así como también que el Gobierno incorpore a Miguel Ángel Pichetto, a nosotros".



-"Yo con Axel Kicillof discrepo mucho, con Guillermo Nielsen tengo buena relación, él trabajó con Lavagna. Con Emmanuel Álvarez Agis tenemos un diagnóstico parecido, me gustó su presentación. Me asusta cuando Máximo Kirchner anuncia milagros".



-"Yo no vi en qué contexto dijo las cosas Dady Brieva pero me parece que no han cambiado en el autoritarismo, y la convicción absoluta"



-"Se pagó mucho en la expropiación de YPF y ahora debemos pagar de nuevo, pagamos má ;s de lo que vale. Por otro lado, el acuerdo con el Club de París fue muy malo, lo mismo con Aerolíneas Argentinas"