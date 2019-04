Martín Redrado: "Antes estaba el plan llegar y ahora está el plan anestesiar"

-"Nosotros estábamos en el Plan de emergencia que era el plan llegar, ahora tenemos el plan anestesiar, una medida es el dólar, que es la principal destrucción de la economía sobre todo en aumento de alimentos. El Banco Central le puso un techo a la banda, debemos tener cuidado que el dólar no se atrase y la otra anestesia son las tarifas, que es postergar un problema"



-"Mi visión es que estas medidas son políticas, pero no resuelven los problemas de fondo de la Argentina que es la inflación y la falta de crecimiento. Eso quedará para aportar ideas para salir a partir del 10 de diciembre"



-"Hay que mirar en las diferentes crisis cambiarias la renovación de los plazos fijos en pesos, ya que la remu neración que hay es alta, entonces como contra-cara las tasas de las empresas son complicadas"



-"Lo que hay que monitorear es que no se vayan todos al dólar"



- La suba del riesgo país: "Hay incertidumbre por Cristina Fernández pero también es el efecto de incertidumbre a futuro de quién gobernará la Argentina. Del exterior también dicen que si seguimos con lo mismo tendremos un país mediocre"



-"Falta algo en la receta para parar la inflación, si las variables que maneja el Gobierno van cada una por su lado tendremos problemas. Hay que hacer un programa de convergencia entre todas las variables. Los Ministros deben monitorear los objetivos porque se perdió la confianza"



-"Este Gobierno va a llegar al 10 de diciembre, el tema es como seguimos, porque el Gobierno paga la deuda y contiene las organizaciones sociales. Por el momento Cristina Fernández está en silencio, cuando hable evaluaremos que país quiere, y si quiere ser presidente. Ella vació el Banco Central, yo se lo dije, también el Fondo del Anses, dejó en problemas al PAMI"