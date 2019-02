Martín Redrado: "Me gusta Lavagna, es uno de los pocos estadistas que tiene la Argentina"

Martín Redrado.mp3







El economista Martín Redrado habló en Feinmann 910 y dijo que la inflación "Sigue tan alta porque no hay un plan antiinflacionario. Es un plan de emergencia basado en el triple cero: no emisión monetaria, no intervención en el mercado cambiario, y el déficit cero. "





"Eso es un programa del "plan llegar", llegar hasta el final del mandato de Mauricio Macri sin caer en cesación de pagos pero sin perspectivas de tener una inflación a la baja", agregó.



Sobre las declaraciones de Carlos Melconian, comparando al plan de Nicolás Dujovne y Guido Sandleris con el "plan picapiedras", dijo que "Estamos hablando de lo mismo. Es un programa rudimentario que solamente busca estabilizar el tipo de cambio y permitir pagar los compromisos de Argentina. El programa de emergencia evita que caiga en default pero no resuelve los problemas de fondo. "



Sobre la posibilidad de Roberto Lavagna como candidato a presidente, afirmó que "Me gusta como uno de los pocos estadistas de Argentina, puede ser un gran aporte para enriquecer un debate político que parece el ajuste o la vuelta al pasado. Los argentinos nos merecemos más, no estamos para seguir en esta mediocridad. Dependerá de él si avanzar o no en la lucha electoral. Tiene una visión estratégica, algo que le falta a muchos dirigentes"



Acerca de las reuniones de Macri con economistas de diferentes extracciones y la posibilidad de incorporar nuevas visiones, afirmó que "Estará buscando distintas ideas pero las fichas ya están jugadas, hay poco margen de maniobra para plantear alternativas."



Finalmente, acerca de qué sucedería económicamente si volviera el kirchnerismo, afirmò que "vamos a quedar más aislados del mundo. Es muy difícil hacer populismo sin plata. Cristina Fernández quemó las reservas del BCRA en los últimos cinco años, dejó un banco vaciado. Se fue gastando todas las alcancías del país. Espero que no estemos entre el ajuste o el pasado, que haya alternativas. El gran desafío del próximo gobierno será generar crecimiento, y para eso se necesita un plan económico integral con reformas de fondo que impulsen el consumo, la inversión y la llegada de dólares genuinos. Es importante lo que hace el presidente en India y Vietnam, buscar mercados de exportación complementarios."