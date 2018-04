Martín Redrado: "Se debe hacer un gradualismo ordenado."

- Inflación: "Estamos en un recalculando permanente en política económica. Lo bueno es que el Gobierno escucha y corrige, lo malo es que no da con el conjunto de políticas que controlen la inflación y los argentinos no llegan a fin de mes"



- Declaraciones de Nicolas Dujovne: "Cuidado con el cóctel de instrumentos que se utilizan, porque nos estamos encaminando a planchar el tipo de cambio, utilizar la variable salarial para que no suba la inflación y no haya incremento de tarifas, este cóctel es artificial"



-"Hay que aportar soluciones para que las cosas vayan mejor, tenemos que tener una política de ingresos, monetaria, y fiscal."



- Tasa del Banco Central: "Sobreactuar la tasa de in terés para controlar la inflación funciona en una económica desarrollada. El Banco Central se comunica con la economía real a través de créditos y es una variable muy débil."



-"Bajar sólo la tasa de interés es un error de política económica."



Laborda cuestiona que la economía esté dividida en tantos ministros



Martín Redrado, ex presidente del Banco Central: "Al Presidente le gusta tomar decisiones con varias personas, no quiere un gran ministro de economía. Se debe hacer un gradualismo ordenado."



-"Las políticas de shock sirven cuando estamos en crisis."



-"Argentina tiene la posibilidad de salir del estancamiento."









