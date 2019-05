Martín Yadón: "Miguel era amigo de toda la vida de Héctor Olivares"

Jorge Yadón.mp3







Martín Yadón, hermano de Miguel, el acompañante asesinado del Diputado Héctor Olivares, habló con Eduardo Feinmann sobre el atentado que se llevó la vida al funcionario y dejó malherido al legislador.





-"Yo soy de Catamarca, el diputado Olivares es de acá muy cerca. Somos como hermanos de la familia Olivares, las familias son amigas. Alquilaban departamento en el mismo edificio, pero no vivían juntos".



-"Miguel Yadon tenía contrato con algo de energía, no trabaja en el Congreso. Nos enteramos por los medios. No sé los detalles de la cantidad de balas".



-"La hija y el hijo de Miguel por suerte están en Buenos Aires"



-"No sabía nada de amenazas".



-"Dos hijos tiene Olivares"