Martiniano Molina: "Necesitamos de más tiempo para seguir con la transformación de Quilmes"

Martiniano Molina.mp3







Martiniano Molina, Intendente de Quilmes, habló con Eduardo Feinmann sobre la inauguración del Metrobus junto al Presidente y la Gobernadora Vidal.





Repasá las frases de la nota





"Estamos muy felices, los vecinos agradecidos por la obra que se hizo en tiempo y forma. Mejora en cuanto al transporte y la seguridad"



- Sobre las colectoras en la provincia de Buenos Aires: "Yo soy un trabajador y mi único jefe es el vecino. Todos me apoyan a seguir adelante y no quieren el pasado".



-"Se ven mejoras en obras públicas y seguridad, estoy confiado y creo que el camino seguirá adelante. Quilmes está mejor"



-"No se cerraron los frentes ni las listas, en Quilmes hay más de 20 pre candidatos a intendentes. Muestra política es la gestión. Necesitamos de más tiempo para seguir con la transformación de Quilmes"