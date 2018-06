-"El programa va en dirección correcta pero lenta, en la medida que no desarmes el sector publico, no vas a tener chance de bajar impuestos, y si no bajas impuestos el país es inviable. Más tarda el ajuste, más tarde creceremos"



-"Festejo que avancen en la carta orgánica del Banco Central, que dejen de comprar los dolares del endeudamiento, sacar las lebacs, que son un peligro latente."



-"Una vez que desinflaste el balance del Banco Central, la tasa de interés se cae"



-"Yo no creo que haya que festejar, estamos evitando una fuerte crisis, porque estamos en crisis. El contexto es adverso para el ajuste fiscal, te cae todo y aumenta la pobreza y la indigencia, pero si no haces esto va a ser peor."