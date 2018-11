Mauricio Macri en exclusivo con Radio La Red confirmó que habrán visitantes en la final de la Copa Libertadores

"Recordando la semifinal que ganamos con River con el estadio en silencio, eso no es el fútbol"Además, dijo que "Esta final nunca más se a a volver a repetir porque cambiaron las reglas " Mauricio Macri , Presidente de la Nación, habló en exclusiva con Feinmann 910 y contó que se le ocurrió incorporar a los visitantes en la finalAdemás, dijo que

"Todos tenemos que comprometernos para que vuelvan los visitantes", agregó.

"Ahora que se dio la final, tenemos que demostrar que estamos cambiando y que, más allá de la rivalidad, nunca puede pasar al plano de la violencia", dijo sobre el comportamiento de los argentinos en el fútbol.

"Hoy me levanté y dije 'vamos a hacer que esta final tenga el condimento del fútbol argentino'", dijo.

"Acordamos que sí vamos a permitir que vaya público visitante", confirmó el Presidente despejando dudas que envuelven a la final de la , confirmó el Presidente despejando dudas que envuelven a la final de la Copa Libertadores

"Esta es una decisión que hemos tomado con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", agregó.

Relacionándolo con los JJOO de Octubre, dijo que "Estamos preparados para la final, la Argentina nos sorprende cómo nos organizamos con los Juegos Olímpicos de la Juventud"

"Las autoridades del Comité Olímpico Internacional se fue maravillado de la Argentina", dijo.

Ante la consulta de si estamos preparados para la final y lo que vendrá luego, afirmó que "¿Cómo que no podemos? Cuando nos comprometemos, los argentinos hacemos cosas como los mejores del mundo"

Tras las críticas de que el Presidente no debería estar enfocado en estos temas, dijo que "No me hago cargo de los que dicen que el Presiente no está para el fútbol, trabajo muchas horas por día"

"Esto va a ser histórico, durante tres semanas vamos a estar hablando de este partido. Va a ser fiesta tremenda", agregó.

Sobre si irá a ver la final, dijo que "No voy a ir a la cancha de Boca, como Presidente nunca he ido"

Además, confirmó que "Mañana Ocampo y Bullrich van a anunciar cómo se va a organizar la primer final del 10 de Noviembre"