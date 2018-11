Me dio la sensación que ayer al fútbol lo volvieron a matar

EDIT EDU.mp3





Tengo una mezcla de sentimientos. tristeza, enojo, bronca...

Triste por todos nosotros, enojado con muchísimos, con bronca con los violentos, algunos funcionarios de seguridad, funcionarios de la justicia y algunos dirigentes del fútbol argentino.

Hoy todavía no renunció nadie en River? D'onofrio no renunció? en CABA no renunció nadie? encargado del operativo de seguridad.

En la propia puerta del estadio el micro también fue apedreado por los hinchas.

El domingo fueron 60 mil almas que fueron a la cancha que son hinchas en serio, que siente amor por su club, pagaron su entrada y los cagaron, los manosearon. Me pongo en la piel del hincha de river que se puso la camiseta muy temprano y les hicieron ir de nuevo al estadio para que los vuelvan a manosear.

Me pongo en el lugar de las 60 mil personas que sufrieron ese manoseo.

Es una vergüenza lo que pasó en River, en el estadio, en las cercanías de rver y en el barrio. Fue un papelón político, de la seguridad, de la dirigencia, de la CONMEBOL y de la AFA. Tapia, el impresentable presidente de la AFA, es el impresentable Vicepresidente de la CONMEBOL.

Una CONMEBOL corrupta que algunos están presos.

No se puede militarizar una ciudad por un partido de futbol. el estado tiene el monopolio de la fuerza, debe detener cuando se comete un delito y la justicia tiene que hacer lo suyo.

Hace años, parte de la sociedad argentina se opone a que el estado detenga porque después le caen los derechos humanos.

Hay que reprimir, señores. Y los jueces tienen que dejar detenidos a los delincuentes.

Es muy grave lo que ocurrió con el caverna Godoy, a quien le encontraron 300 tickets que no eran falsos, eran legales. Llegó el fiscal, la policía, lo allanaron y él no estaba en su casa. Llegó en medio del operativo y el fiscal Broto lo dejó libre. Usted es un inútil Broto, es poco útil. Usted no está preparado para ejercer la función, a menos que usted sea cómplice. 10 palos le encontraron y usted lo deja libre.

Esta justicia no va mas.

Tirar una piedra es querer matar.

Ahora Angelici quiere hacer lo mismo que hizo D'onofrio en 2015. No haga la misma trampa que hizo D'onofrio en 2015, la gente está harta de los tramposos.

Esta semana no va a renunciar nadie: Ni Ocampo, ni D'alessandro, ni el jefe del operativo... antes que termine el G20.

Espero que algo suceda...

Me dio la sensación que ayer al fútbol lo volvieron a matar... ¿Por qué no suspenden el fútbol por años?

Los dirigentes del fútbol argentino no están a la altura de las circunstancias. Insisto que D'onofrio tiene que dar muchas explicaciones...

Uno entiende que los dirigentes le tienen miedo a los barras pero si no pueden manejarlos, dejen los clubes. No están a la altura.

Fue muy triste lo que pasó.

La anomia en este país es infernal.

¿Por qué no se aplica la mano firme contra los violentos?

Ayer no ganó ni Boca ni River, gano la gilada, ganó la inoperancia policial y perdimos todos. Perdió la Argentina.