Susana Andrada, Presidenta del Centro de Educación al Consumidor y especialista en consumo habló en Feinmann 910 y dijo que "No hay ninguna normativa que indique que es ilegal, se puede pensar desde la ética del comercio, prohibir un producto básico, limitar uno por persona es indignante. El comportamiento de Disco deja mucho que desear".



"Uno puede decir que se quiere llevar más porque no hay nadie que lo prohíba, el supermercado le dirá que no", agregó.



Además, dijo que Me encantaría que el consumidor argentino sea más agresivo, y no vuelva a comprar más a ese lugar. Hay que hacer valer al consumidor".



Finalmente, dijo que "Lo de precios cuidados no tiene control, el Gobierno no le tira un centro al consumido r, todo es en contra. El Estado debe estar presente".