"Me parece que Marcos Peña está aterrizando en la realidad"

"Los datos que se dieron a conocer muestra la caída en el sector agropecuario y su relación, transporte, todo lo que mueve la cosecha en Argentina y no hay crecimiento de otros sectores"



-"Es un adelanto de lo que se nos presenta como segundo semestre. El Fondo hizo una estimación de crecimiento del 0.4 por ciento, bastante en línea a lo que nos dan los números"



-"La industria muestra una caída del 5 por ciento en junio, viene más pesado"



- Declaraciones de Marcos Peña: "Me parece que están aterrizando en la realidad, toda esta cosa de la ficción de Durán Barba con estos datos...me sorprende un poco Marcos Peña porque siempre habla alejado de la realidad.Él siempre tiene intencionalidad política, yo me pregunto cuál fue la intención de ayer"