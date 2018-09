"Me preocupa que el oficialismo festeje los cambios en la Corte"

-"En pocos minutos empezamos la medida de fuerza en todo el país, el acto central será en Buenos Aires. El paro es por la situación que se avecina en la Justicia, por el ajuste brutal que quiere hacer el Gobierno, afecta la independencia y a los trabajadores."



-"Pretenden disminuir el presupuesto judicial, se hace inviable el funcionamiento de la justicia, ya el presupuesto actual es insuficiente por la situación edilicia, por la falta de medios. El ministerio publico de la defensa no tiene dinero para pagar la luz. EL ajuste no lo provocó la mayoría de los argentinos, ni el poder judicial. Nos quieren aplicar el ajuste a quienes trabajamos y gastamos nuestros pesos acá. Es un poder del Estado fundamental para el ejercicio de la democracia&qu ot;



-"El paro es hoy, pero comenzamos un plan de lucha que seguirá la semana que viene, queremos que el Gobierno recapacite. Este Gobierno planteó multiplicar los juzgados federales en todo el país para luchar contra el narcotráfico, pero si hay ajuste no se podrá. Hay una contrasentido entre el ajuste y los anuncios positivos. El ajuste es salvaje"



- Cambios en la Corte Suprema: "Este año debían cambiarlo, veremos los hechos, con Ricardo Lorenzetti se defendió la independencia de la Justicia, con el Gobierno anterior y con éste. Me preocupa que los cambios de la Corte lo festeje el Oficialismo porque necesitamos una corte independiente. Si festejan es por Carlos Rosenkrantz es más próximo"



-"Discrepo que sea una Corte más tecnia y que la de Lorenzetti es más política, la gente debe saber que la Corte es un poder pol&iacut e;tico"



- Detrás de Rosenkrantz está el grupo Clarín?: "A mí no me consta, pero fue abogado de Clarín. Esperemos que la Corte siga con las políticas de Lorenzetti"



Eduardo Feinmann, conductor: "Lorenzetti fue un gran presidente de la Corte, coincido, se bancó al Kirchnerismo. Ayer muchos creyeron que había renunciado"