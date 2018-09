Repasá las frases más importantes de la nota:





-"Para el espectáculo encontramos otro lado, no lo hacemos en la Universidad porque soy un fascista de porquería. La repetición constante de la mentira hace que uno termine siendo lo que dicen."



-"Las Universidades muy subvencionadas en el kirchnerismo levantan una función en el Teatro porque no les gusta lo que yo hablé. Es una locura. Deberían cerrar y usar las instalaciones para acopio de cereales."



-"Es un mal movimiento de la Universidad. Ellos creen que pueden coartarme la posibilidad de trabajar, aunque deberán dar explicaciones."



-"Es berreta que digan que soy anti democrático. Yo pedí disculpas a Cortiñas..."



-"Es imposible no ver las barbaridades del kirchnerismo."



- "Córdoba no tiene que ver, tiene que ver con la militancia que me tiene podrido."



- Sobre el pedido de prisión preventiva de Cristina Fernández: "Me da una alegría barbara, Menem al lado de esta gente es un motochorro, aunque hay motochorros que matan. El Poder Judicial es muy lento."



-"Es necesario que el Senado desafuere a Cristina Fernández. Son muy berretas los senadores."



-"Yo estoy aficionado a la verdad, yo soy más de Sarmiento. A los Kirchner le molestaba hasta Sarmiento. Qué harán con tanta guita."



Claudio Rico, humorista: Imitación de Cristina Fernández



Alfredo Casero, actor: "Si Maduro es la izquierda..., Zamora vive del negocio de tener un partido político, nadie labura."



- Censura a Dady Brieva: "Hay un malentendido, Dady Brieva dijo algo bueno, dijo que tiene que ir todo tan mal para que la gente no quiera el Gobierno de Macri, lo que se olvida es que la gente no quiere volver al peronismo."



-"Es un gran artista Dady Brieva, hay que ser un Midachi para hacer el monologo de Canadá."



-"La situación económica es un desastre. Yo creo que hay demasiada gente opinando y hacen que las cosas vayan cambiando."



-"Yo quiero vivir tranquilo y tengo que trabajar para vivir, no soy millonario."



-"Gracias a lo que mandó la Asociación Argentina de Actores soy un fascista, yo estoy del lado del palo que recibe, no del que pega."



-"La Asociación Argentina de Actores está formada por actores chupa culos de Cristina Fernández. Para ser un artista hay que ser de izquierda y pobre, es un pensamiento chato. Además te dan un beca y trabajas con Gvirtz, o Andrea del Boca, o haces un programa e n Canal 7. Músicos ni hablar."



-"Yo no quiero ir donde está Luis Majul porque se hace el gracioso y me da vergüenza."