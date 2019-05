Miguel Ángel Pichetto: "Descarto una interna con la fórmula Fernández-Fernández"

Miguel Ángel Pichetto.mp3







Miguel Ángel Pichetto, Senador Nacional por el Partido Justicialista y miembro de Alternativa Federal, habló con Eduardo Feinmann sobre la reunión que llevaron a cabo para definir la estrategia electoral del espacio.





"Ayer tuvimos un encuentro junto a Juan Schiartti, Juan Urtuby, Sergio Massa y gente del socialismo. La idea, el eje central que anima uno de los hombres más importantes, que es el gobernador de Córdoba, es resolver el tema más complejo, que son las definiciones de las candidaturas a presidente y vice a través de las internas obligatorias, que es lo que establece la ley".



"Me parece importante consolidar herramientas para que la gente las tenga al ir a votar".



"Tanto Sergio Massa como Juan Urtubey van a ser candidatos. Un hombre importante también es Roberto Lavagna. Vamos a seguir hablando. Entiendo que habría que haber definido la fórmula".



"No hablé con Roberto. No me parece mala la foto de Schiaretti con el presidente. Y también dialogo con él. Es parte de la política".



"Si Daniel Scioli decide apartarse del kirchnerismo y querer venir a competir... no está mal que lo haga. Ampliamos la base. Ni hablar de una figura popular como lo es Marcelo Tinelli".



Sobre una fórmula con Macri o Vidal:



"No, son construcciones ficcionales. Siempre he tenido una visión de aporte a la gobernabilidad..."



Respecto a Massa yendo a jugar con Unidad Ciudadana:



"No, yo no lo veo en ese lugar. Estuve con él reunido y no lo veo en ese lugar".



"Creo que es inconveniente que Lavagna no participe. El nombre de Alternativa Federal ya está consolidado, y perder un activo como él es importante. Tampoco podemos perder a Massa y Urtubey".



"La ex presidenta sabe que los espacios radicalizados pierden, y las declaraciones de algunos muchachos pierden. Alberto Fernández tiene vocación de diálogo, pero yo no estoy en ese espacio. No acordaría con ellos"