Miguel Ángel Pichetto: "En este proyecto Cristina no es una opción"

Miguel Àngel Pichetto, Senador Nacional por Alternativa Federal, habló en Feinmann 910 y dijo que "Es un año que habrá una maratón electoral, habrá diferentes fechas para cada provincia, en el marco de una situación económica complicada, se siente el aumento tarifario, las perdida de poder adquisitivo."



Además, afirmó que "Siempre trabajé con la visión democrática, cumpliendo un rol, de control, oposición, pero también de aporte democrático en los grandes temas. El Gobierno ha podido sacar las leyes económicas que necesitaba, una fue el presupuesto 2019. Si Argentina no tiene su presupuesto se pierde credibilidad y la situación era muy mala"ç



Sobre el calendario electoral, dijo que "Estamos a siete meses de agosto de las PASO, hay que presentarse las lista. Alternativa Federal tiene expresiones muy importantes, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Roberto Lavagna, yo también expresé mi intención. Vamos a encontrar una opción electoral para los que no quieren votar ni a Mauricio Macri ni a Cristina Fernández"



Acerca de su visión sobre el país, dijo que "Hay que integrar a la Argentina para que haya un orden, un futuro, hay que recuperar las Fueras Armadas, las policiales. El 27 por ciento de las cárceles federales están ocupadas por extranjeros, hay que tener una justicia rápido, los que vienen a delinquir se deben ir."



"Está muy frágil la seguridad de la Ciudad, por qué desmantelaron la Federal?, había equipamiento, logística, ahora no hay nada, hay una policía en preparación, yo tengo aprecio por Diego Santilli, Horacio Rodriguez Larreta, pe ro no está bien.", agregó.





Acerca de la polémica por las pistolas Taser, dijo que "sirve para espacios reducidos. Hay que tener un régimen especial para menores, dejar de hablar de edad."





Sobre sus reuniones junto a Lavagna, dijo que "En Alternativa Federal hace tiempo hablamos con Roberto Lavagna, es critico de la economía, no sé si será candidato, lo vi con una gran actitud. Vamos a tener alternativas electorales muy potentes en Alternativa Federal, con visión democrática"



"Se ve que en el kirchnerismo les preocupa Lavagna, esto tiene que ver con la pérdida de capacidad intelectual y de valores. Desde ese sector sólo agreden y reducen la políti ca al ataque personal, en vez de discutir ideas.", afirmó.



También, anunció que será candidato "también, haré un acto en Florencio Varela, no todo sale en las redes, la televisión. Estuve recorriendo la Costa, hablando con mujeres, organizaciones. Sergio Massa estuvo en Mendoza, Juan Manuel Urtubey en otro lado."





Finalmente, dijo que "La Argentina necesita consensos democráticos, salir de la guerra del pasado y mirar la Argentina por el espejo retrovisor. Hay que ponernos de acuerdo en políticas de Estado, debemos trabajar Vaca Muerta. La iglesia tiene que ayudar a construir un país con trabajo y no seguir con la patria planera"