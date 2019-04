Miguel Ángel Pichetto: "La palabra maldita es default. No hay que repetirlo"

Miguel Ángel Pichetto.mp3







-"Estoy próximo a hacer un reportaje con la agencia Bloomberg. Hay algunas preocupaciones por la movilidad del dólar y algunos acontecimientos económicos; también está el escenario político, que implica incertidumbre en términos de que las elecciones tienen que ver con ratificaciones de rumbo, correcciones y el futuro de la sociedad argentina; estos temas están en la mesa de los fondos de inversión: hay preocupación".



-"Una victoria de Cristina Fernández es uno de los temas que inquieta; ha estado circulando por aquí esta encuesta de escenarios de segunda vuelta, pero hacer encuestas de segunda vuelta a siete meses y con la dinámica política económica del país me parece aventurado. Sé que Juan Germano es serio".



-"La voluntad nuestra es continuar con nuestras obligaciones; no se puede jugar en el mundo con que Argentina está muerta y no va a pagar su deuda".



-"Me reuní con fondos de inversores, yo dije que Alternativa Federal va a cumplir con las obligaciones. Me parece que el Gobierno debe recuperar el rol del Banco Central en el control de la moneda, se cedió en el acuerdo con el Fondo. Ya hubo dos reformas al acuerdo con el Fondo. Si se recupera la capacidad operativa se puede estabilizar la situación. Habría que recuperar la operación".



-"No hay que repetir la palabra default porque perdemos todos. Hoy Alberto Fernández salió a desmentir muchas cosas"