Miguel Ángel Pichetto: "No voy a estar en el escenario con Unidad Ciudadana"

-"El mensaje de Sergio Massa fue abierto: plantea la ampliación de la base electoral, yo tengo confianza en el compromiso asumido por Massa 48 horas antes en Córdoba, que indica que Alternativa Federal va a elegir candidato a presidente mediante primarias y que no estamos en ningún lugar de la grieta: ni con el gobierno ni con Cristina Fernández".



-"Sergio Massa tiene antecedentes de haber planteado el debate electoral frente al gobierno de ese momento, no sería bueno que se abriera un marco de diálogo con Unidad Ciudadana y una parte del justicialismo; en la política hay que tener cierta consistencia y un mensaje unificado".



-"En algún momento la sociedad va a reconocer a Massa y será presidente de los argentinos, es u na persona joven, con una gran carrera"



-"Roberto Lavagna contribuyó a perjudicar a Alternativa Federal, para ser presidente hay que ganarle a los demás. Nosotros intentamos el consenso"



-"No tenemos nada que ver con la Izquierda, lo que hay es lo que hay, veníamos construyendo con una parte del Peronismo, socialismo y competir democraticamente".



-"Yo no voy a estar en el mismo espacio que Unidad Ciudadana"



-"Una encuesta de Isonomía hizo un despelote en el Mundo impresionante, un escenario de ballotage... pura ficción"



-"Yo nunca estuve con Cambiemos, fui un opositor responsable que apostó a la gobernabilidad. Yo tengo un compromiso con mi partido, no podría ser vicepresidente de Macri"