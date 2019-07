Miguel Scime contra el árbitro de Argentina-Brasil:"Fue mediocre"

Miguel Scime.mp3







Miguel Scime, ex Director de Formación Arbitral de la AFA, habló con Eduardo Feinmann sobre la actuación del árbitro en la semifinal por la Copa América entre Argentina y Brasil.





Repasá las frase de la nota





-"Si Argentina hubiera podido ganar un tanto la situación hubiera sido diferente. Dani Alves tendría que haber sido echado. Hay penales que no se cobraron. Era un arbitro mediocre, no estaba en condiciones de dirigir ese evento. Siempre se intervino con la tecnología, menos ayer"



-"El VAR ya nació mal en Lanús- River Plate. Ser un buen arbitro de campo no significa que sea bueno en el VAR"



-"Habría que llamar al miembro de la comisión de arbitraje"