"Milagros Sala era el Estado"

- En Jujuy aparecieron los cuadernos de Milagro Sala: "Llegué a través de una fuente de información que siempre tuve. Yo hace años investigo a Milagro Sala, y una persona que se fue de la Tupac Amaru se acercó a mí y me contó."



-"Cuando la justicia empezó a investigar, él viene y me dice mira la agenda que tengo de Milagro Sala y es impresionante ver la cantidad de plata que se mueve, la ostentación."



-"Nosotros la pasamos muy mal con Milagro Sala, entonces presentamos las agendas a la justicia para ver si sirven. Ves el movimiento de plata con funcionarios, candidatos a concejales, dinero que venía de Gobierno nacional. Además había planos sobre las marchas."



-"No son como los de Centeno porque esto era una ayuda memoria, además hay uno que fue escrito por Milagro Sala. Esto hace bastante que ya pasó, fue en mayo del año pasado."



-"Milagro Sala era el Estado, el Gobernador no gobernaba. Sala manejaba la policía, había jueces amigos"

