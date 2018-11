Mirá qué van a comer los mandatarios durante la Cumbre del G-20

Tommy Perlgerber, chef encargado de la alimentación de los mandatarios durante la Cumbre del G-20, habló en Feinmann 910 y contó que "Van a comer choripan, excepto el Indio que es vegano y el turco que come jalal". Además, contó que "Ellos se conectan a través del G-20 y pasan sus requerimientos para comer"





"Constantemente hay personas mirando lo que estas haciendo y ahí eligen para quién es la comida", dijo.





Sobre la posibilidad que no les guste la comida, dijo que "Si no les gusta la comida tengo plan B, plan C, plan Z... tengo pollo, carne, pescado... tengo de todo "





"Hay vinos de La Pampa y Rio Negro, no hubieron pedidos especiales", agregó.





Acerca del postre, dijo que " habrá flan con dulce de leche y mucha fruta"





"Tengo más de 800 personas trabajando en este proyecto, somos un catering bastante grande", finalizó.