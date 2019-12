Misa en Luján. "Estamos juntos detrás de la democracia"

BULLRICH, ESTEBAN.mp3



El senador nacional Esteban Bullrich habló con Eduardo Feinmann sobre lo que significó la misa por la unidad y la paz, en términos de hacer una transición lo más democrática posible.





Sus declaraciones más destacadas:





- "La misa fue muy importante para demostrar que estamos juntos detrás de la democracia".





- "Lo del sábado en Plaza de Mayo fue muy importante. Mucha emoción, melancolía, pasión y amor".





- "Estoy convencido de que esto recién comienza. Estos cuatro años son un paso de una coalición que tiene mucho para crecer".





- "Es indiscutible que Mauricio es el líder del PRO. Él es muy responsable y sabe que es la cara de la oposición".





- "No sé por qué no fue Vidal a la misa. Estaba en la lista, no sé qué pasó... hoy hablaré con ella".