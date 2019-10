"Muestran lo que son: siempre del lado de los delincuentes"

lared_export_2019-10-08_12-28-24.mp3



Comentario editorial de Eduardo Feinmann sobre lo sucedido con Victoria Donda.





Primero Moreno, Dady Brieva, hablando de los códigos de los chorros... Después Grabois diciendo que si no era cartonero, salía de caño. Victoria Donda, ayer apoyando y poniéndose del lado de un delincuente. No puedo creer. En realidad, sí.Hoy Felix Lonigro me mandó un pequeño comentario y estoy totalmente de acuerdo. El título del documento dice: "Un mamarracho llamado Victoria Donda"

Hoy a la mañana, este mamarracho llamado Victoria Donda, habló con Novaresio y se volvió a justificar, y llamó al procedimiento policial como 'racista, casi nazi' Escúchela: (AUDIO DONDA). ¡Una cosa de locos! Se trataba de un procedimiento pidiendo documentación.

Grabois sale de caño, Moreno chorea con códigos, Brieva respeta al chorro, Kicillof justifica la venta de drogas, y ahora Donda dice que un procedimiento así es nazi. Le quiero decir a Donda y a la gente que piensa como Donda, que en la calle te paran autos y motos para pedir documentación. Y eso no es nazi, se llama control de tránsito. Cuando vas a tomar un avión, te piden documento cuando hacés el check in, cuando estás por abordar y cuando estás por subir al avión. En Retiro, en una estación de micros, te piden el documento al sacar el pasaje y cuando vas a subir al micro. ¿Dónde está lo nazi?

Para Donda, el procedimiento contra este joven que tenía antecedentes penales, era chiquito. ¿Qué carajo me importa la edad que tenía? A la víctima no le importa la edad del victimario. ¡No le importa! Justifican todo... Tenía pedido de captura.