Bruno Ballestero.mp3







-"Una noticia muy triste, apareció muerto Julio César Toresani. Estaba en un apart hotel. Su situación no era buena en lo económico, ni en lo afectivo, no se podía acercar a su familia por violencia de género. Su depresión lo llevó a quitarse la vida".



-"Toresani se lo advirtió a sus allegados. Está trabajando la policía de Santa Fe, la de investigación, algunos familiares"